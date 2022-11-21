Оккупанты ограбили несколько музеев в Херсонской области

Полиция открыла уголовные производства по факту разграбления оккупантами нескольких музеев в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



«Полиция открыла уголовные производства по факту разграбления оккупантами Каховского филиала Херсонского областного краеведческого музея, где находилось около 17 тысяч экспонатов, а также разграбление оккупационной «властью» Херсонского краеведческого музея по ул. Соборной в Херсоне», – говорится в сообщении.



Отмечается, что из краеведческого музея в Херсоне вывезли экспонаты с культурной и исторической ценностью.



Ранее министр культуры и информационной политики Александра Ткаченко рассказал, что из херсонских музеев – художественного и краеведческого, российские захватчики похитили наиболее ценные экспонаты.