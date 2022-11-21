Окупанти пограбували кілька музеїв у Херсонській області

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом розграбування окупантами кількох музеїв у Херсонській області. Про це повідомляє прес-служба поліції області.



«Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом пограбування окупантами Каховської філії Херсонського обласного краєзнавчого музею, де знаходилося близько 17 тисяч експонатів, а також пограбування окупаційною «владою» Херсонського краєзнавчого музею на вул. Соборній у Херсоні», – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що з краєзнавчого музею у Херсоні вивезли експонати із культурною та історичною цінністю.



Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка розповів , що з херсонських музеїв – художнього та краєзнавчого, російські загарбники викрали найцінніші експонати.