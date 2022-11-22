ВСУ отбили атаку войск РФ в районе Стельмаховки Луганской области

Вооруженные силы Украины отбили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки Луганской области. Об этом сообщили в Луганской ОВА, отмечая, что кроме того атаки армии РФ отбиты украинскими военными в районах Новоселовского, Площанки и Макеевки.

Также в администрации рассказали, что в оккупированном Рубежном люди самостоятельно чинят поврежденные и уничтоженные обстрелами крыши и окна, в городе по-прежнему нет воды и света. Те жители Рубежного, у кого уцелели окна, пытаются обогреть жилье с помощью газа.



«В меньших прифронтовых населенных пунктах, которые находятся в оккупации, ситуация еще хуже. В частности, в Новокраснянке, рядом с Кременной, отсутствуют не только какие-либо коммуникации, но и продукты питания – ни на продажу, ни гуманитарные. Никто уже давно ничего не завозит. Местное население ждет ВСУ», - отметили в Луганской ОВА.



В администрации также рассказали, что мобилизованным в так называемой «ЛНР» выдают форму погибших и раненых военных, экипировку же на захваченной армией РФ части Луганской области можно приобрести на местных рынках.

«Принудительно мобилизованные получают форму, в карманах которой находят личные вещи предыдущих владельцев, то есть тяжелораненых или погибших», - сообщили в ОВА.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что от российских обстрелов за минувшие сутки погибли 4 мирных жителей области.