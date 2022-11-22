ЗСУ відбили атаку військ РФ у районі Стельмахівки Луганської області

Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу Стельмахівки на Луганщині. Про це повідомили в Луганській ОВА, зазначаючи, що також атаки армії РФ відбиті українськими військовими в районах Новоселівського, Площанки і Макіївки.

Крім того в адміністрації розповіли, що в окупованому Рубіжному люди самостійно ремонтують пошкоджені та знищені обстрілами дахи та вікна, у місті, як і раніше, немає води та світла. Ті мешканці Рубіжного, у кого вціліли вікна, намагаються обігріти житло за допомогою газу.



«У менших прифронтових населених пунктах, що в окупації, ситуація ще гірша. Зокрема, у Новокраснянці поряд із Кремінною відсутні не лише будь-які комунікації, а й продукти харчування – ані на продаж, ані гуманітарні. Ніхто вже давно нічого не завозить. Місцеве населення чекає на ЗСУ», - зазначили у Луганській ОВА.



В адміністрації також розповіли, що мобілізованим у так званій «ЛНР» видають форму загиблих та поранених військових, екіпірування ж на захопленій армією РФ частині Луганської області можна придбати на місцевих ринках.

«Примусово мобілізовані отримують форму, в карманах якої знаходять особисті речі попередніх власників, тобто важкопоранених чи загиблих», - повідомили в ОВА.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від російських обстрілів за минулу добу загинули 4 мирних жителів області.