За сутки погибли 4 мирных жителя в Донецкой области от российских обстрелов

За минувшие сутки российская армия убила 4 гражданских в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Смерти людей зафиксированы в Бахмуте, Георгиевке, Курахово и Петровке.

По информации Кириленко, еще 4 человека в области получили ранения.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — рассказали в Донецкой ОВА.

Ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что через оккупированный Мариуполь в сопровождении самолета проехала колонна российских танков, КамАЗов с боекомплектами и живой силой, а также несколько БТР россиян отправилась в сторону Запорожской области, которая тоже захвачена, но частично.