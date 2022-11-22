«ДНР» и «ЛНР» заявили о четырех погибших от обстрелов за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два человека в Петровском и Кировском районах Донецка.



Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Ранения получили три человека в Кировском районе Донецка, Ясиноватой и Лесном.



Также в «ДНР» подчеркнули, что повреждены 12 домостроений в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Старомихайловке и Еленовке, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.



В «СЦКК ЛНР» заявили, что в результате обстрелов погибло два жителя и один получил ранения, разрушено два и повреждено пять жилых домов.