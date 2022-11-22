«ДНР» та «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих від обстрілів за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території загинули двоє людей у Петрівському та Кіровському районах Донецька.



Про це повідомляє «СЦКК ДНР».



Поранення отримали троє людей у Кіровському районі Донецька, Ясинуватій та Лісовому.



Також у «ДНР» наголосили, що пошкоджено 12 будинків у Куйбишевському, Петрівському та Кіровському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки, Старомихайлівці та Оленівці, а також чотири об'єкти цивільної інфраструктури.



У «СЦКК ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілів загинуло двоє мешканців та один отримав поранення, зруйновано два та пошкоджено п'ять житлових будинків.