«ДНР» та «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих від обстрілів за добу

22 листопада 2022, 10:26

«ДНР» та «ЛНР» заявили про чотирьох загиблих від обстрілів за добу

Минулої доби внаслідок обстрілів на підконтрольній угрупуванні «ДНР» території загинули двоє людей у Петрівському та Кіровському районах Донецька.

Про це повідомляє «СЦКК ДНР».

Поранення отримали троє людей у Кіровському районі Донецька, Ясинуватій та Лісовому.

Також у «ДНР» наголосили, що пошкоджено 12 будинків у Куйбишевському, Петрівському та Кіровському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки, Старомихайлівці та Оленівці, а також чотири об'єкти цивільної інфраструктури.

У «СЦКК ЛНР» заявили, що внаслідок обстрілів загинуло двоє мешканців та один отримав поранення, зруйновано два та пошкоджено п'ять житлових будинків.

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