Ракетными ударами РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС — глава «Укрэнерго»

Массированными воздушными ударами российские оккупанты повредили практически все тепло- и крупные гидроэлектростанции в Украине. Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



«После последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. То есть для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам», – сказал Кудрицкий.



Кроме того, он акцентировал внимание на том, что почти не осталось неповрежденных узловых подстанций «Укрэнерго».



«На каждую важную подстанцию что-то прилетало, причем на некоторые по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный», – отметил он.



Глава компании подчеркнул, что после каждой массированной атаки нужно определенное время, чтобы запитать большинство потребителей, а также от одного до трех дней, чтобы перевести отключения из аварийного в плановый режим.



Вместе с тем он обратил внимание на то, что перевод на почасовые графики происходит уже с субботы, что означает очень эффективную работу энергетиков.