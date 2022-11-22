Ракетними ударами РФ в Україні пошкоджено майже всі ТЕС та великі ГЕС — голова «Укренерго»

22 листопада 2022, 13:54

Ракетними ударами РФ в Україні пошкоджено майже всі ТЕС та великі ГЕС — голова «Укренерго»

Масованими повітряними ударами російські окупанти пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 «Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів», – сказав Кудрицький.

 Крім того, він наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій «Укренерго».

 «На кожну важливу підстанцію щось прилітало, причому на деякі по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний», – наголосив він.

 Глава компанії наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоб заживити більшість споживачів, а також від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим.

 Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

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