Песков опроверг передачу Путину проекта соглашения с Украиной перед саммитом G20

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что перед саммитом G20 президенту РФ передали проект мирного соглашения с Украиной. Об этом пишет российское агентство «РИА Новости».



«Нет», – сказал представитель Кремля, комментируя распространившуюся информацию.



Это прокомментировали в Офисе президента Украины, заявив, что на Банковой «нет информации о каких-либо мирных планах», пишет Liga.net.



Сегодня «Украинская правда» сообщила, что в преддверии встречи лидеров стран G20 главе российского государства передали план возможного соглашения с Украиной для прямых переговоров.



Суть предложения сводилась к тому, что оккупированные и уже аннексированные территории юга и востока страны возвращаются в состав Украины, включая Донбасс. Вопрос Крыма откладывается на 7 лет. Так же, как и разговоры о вступлении Украины в НАТО.



Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков упомянул соглашение, разработка которого шла во время переговоров с Украиной, организованных ранее. По его утверждениям, диалог между странами был прерван по инициативе Украины.



Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что не считает намерение РФ в переговорах желанием достичь мира. По его словам, Москва таким образом намерена получить время для передышки в боевых действиях.