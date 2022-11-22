Пєсков спростував передачу Путіну проекту угоди з Україною перед самітом G20

Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що перед самітом G20 президентові РФ передали проект мирної угоди з Україною. Про це пише російське агентство "РІА Новини".



«Ні», – сказав представник Кремля, коментуючи інформацію, що поширилася.



Сьогодні "Українська правда" повідомила , що напередодні зустрічі лідерів країн G20 голові російської держави нібито передали план можливої угоди з Україною для прямих переговорів.



Суть пропозиції полягала в тому, що окуповані та вже анексовані території півдня та сходу країни повертаються до складу України, включаючи Донбас. Питання Криму відкладається на 7 років. Так само, як і розмови щодо вступу України до НАТО.



Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков згадав угоду, розробка якої тривала під час переговорів з Україною, організованих раніше. За його твердженнями, діалог між країнами було перервано з ініціативи України.



Згодом президент України Володимир Зеленський уточнив, що не вважає намір РФ у переговорах бажанням досягти миру. За його словами, Москва таким чином має намір отримати час для перепочинку у бойових діях.