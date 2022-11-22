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В Украине не будут поднимать тарифы до конца отопительного сезона

22 ноября 2022, 18:38

В Украине не будут поднимать тарифы до конца отопительного сезона

Власти не планируют изменений тарифов до конца следующего отопительного сезона, субсидии обещают выплатить в полном объеме. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает «Укринформ».

«Важный аспект социальной политики – тарифы оставляем без изменений. Расти они до конца отопительного сезона не будут. В то же время субсидии будут выплачиваться в полном объеме», - сказал он.

По его словам, на субсидии предусмотрено 37 млрд гривен.

Ране Кабмин до конца отопительного сезона зафиксировал тарифы на электроэнергию для населения Украины. Льготные цены на электрическую энергию для населения сохранятся, по меньшей мере, до 31 марта 2023 года.

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