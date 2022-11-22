В Україні не підніматимуть тарифи до кінця опалювального сезону

Влада не планує змін тарифів до кінця наступного опалювального сезону, субсидії обіцяють виплатити в повному обсязі. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає «Укрінформ».



«Важливий аспект соціальної політики – тарифи залишаємо без змін. Зростати вони до кінця опалювального сезону не будуть. Водночас субсидії виплачуватимуть у повному обсязі», - сказав він.



За його словами, на субсидії передбачено 37 млрд гривень.



Раніше Кабмін до кінця опалювального сезону зафіксував тарифи на електроенергію для населення України. Пільгові ціни на електричну енергію для населення збережуться щонайменше до 31 березня 2023 року.