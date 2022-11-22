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Сотрудничает с оккупантами: Главреду газеты в Мариуполе грозит до 12 лет тюрьмы

22 ноября 2022, 22:21

Сотрудничает с оккупантами: Главреду газеты в Мариуполе грозит до 12 лет тюрьмы

Главному редактору газеты «Приазовский рабочий» грозит до 12 лет за решеткой: его обвиняют в искажении событий в пользу оккупантов и печати фейковых новостей. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Специальным досудебным расследованием установлено, что в мае 2022 года житель Донецка согласился на предложение представителей государства-агрессора и добровольно занял «должность» «исполняющего обязанности главного редактора газеты "Приазовский рабочий"», которая выпускается в Мариуполе.

Сотрудничая с оккупационной «администрацией», правонарушитель формирует материалы с пропагандой в поддержку России и искажает происходящие в регионе события для создания образа «законности» временной оккупации. В дальнейшем наполненная фейковыми новостями газета бесплатно распространяется среди мариупольцев.

Обвинительный акт в отношении гражданина Украины по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационизм) направлен в суд. Поскольку обвиняемый находится на временно оккупированной части Донецкой области, его будут судить заочно. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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