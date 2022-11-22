Співпрацює з окупантами: Головному редактору газети в Маріуполі загрожує до 12 років в'язниці

Головному редактору газети «Приазовський робітник» загрожує до 12 років за ґратами: його звинувачують у викривленні подій на користь окупантів та друці фейкових новин. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року житель Донецька погодився на пропозицію представників держави-агресора та добровільно зайняв «посаду» «виконувача обов'язків головного редактора газети "Приазовський робітник"», яка випускається в Маріуполі.



Співпрацюючи з окупаційною «адміністрацією», правопорушник формує матеріали з пропагандою на підтримку Росії й викривляє події, що відбуваються в регіоні, для створення образу «законності» тимчасової окупації. Надалі наповнена фейковими новинами газета безплатно розповсюджується серед маріупольців.



Обвинувальний акт щодо громадянина України за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораціонізм) направлено до суду. Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій частині Донецької області, його судитимуть заочно. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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