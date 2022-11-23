В сети появилось видео проходной меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе

В сети опубликовано видео, как сейчас выглядит проходная металлургического комбината «Азовсталь» в оккупированном войсками РФ Мариуполе.

Видны множественные разрушения строения, разбитые части конструкций валяются по разные стороны от проходной, также вокруг до сих пор стоит сожженная военная техника.



Ранее же, напомним, до 24 февраля, проходная предприятия выглядела так.

Мариуполь будет освобожден весной 2023 года. Такой прогноз дал глава города Вадим Бойченко. Поэтому, по его мнению, уже сейчас нужно разрабатывать план возрождения Мариуполя. Экологичный и удобный для жизни — таким видят город власти, доноры и урбанисты. Что такое инициатива «Mariupol Reborn», во сколько обойдется отстройка, а, по сути, создание заново оккупированного на данный момент Мариуполя и где будут искать финансирование для реализации таких масштабных планов — читайте в статье «Новостей Донбасса».