У мережі зʼявилося відео прохідної меткомбінату «Азовсталь» у Маріуполі

У мережі опубліковано відео, як зараз виглядає прохідна металургійного комбінату «Азовсталь» в окупованому військами РФ Маріуполі.

Видно множинні руйнування будівель, розбиті частини конструкцій валяються по різні боки від прохідної, а також навколо досі стоїть спалена військова техніка.



Раніше ж, нагадаємо, до 24 лютого прохідна підприємства виглядала так.

Маріуполь буде звільнено навесні 2023 року. Такий прогноз дав голова міста Вадим Бойченко. Тому, на його думку, вже зараз потрібно розробляти план відродження Маріуполя. Екологічний і зручний для життя — таким бачить місто влада, донори та урбаністи. Що таке ініціатива «Mariupol Reborn», скільки коштуватиме відбудова, а, по суті, створення заново окупованого на даний момент Маріуполя і де шукатимуть фінансування для реалізації таких масштабних планів — читайте у статті «Новин Донбасу».