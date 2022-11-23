Оккупанты планируют поднять стоимость коммунальных услуг на Луганщине

Российские оккупационные «власти» захваченной ими части Луганской области планируют повысить тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

«Низкие тарифы на коммунальные услуги – это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали преимущественно пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным. До конца месяца должно утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг», - рассказали в администрации.

Также, по информации Луганской ОВА, в селах вокруг оккупированного Довжанска армия РФ мобилизировала на войну против Украины практически всех мужчин до 60 лет.



«В частности, в поселке Хмельницкий мобилизованных забрали и вывезли за сутки. Тех, кто пытался скрыться у родственников или друзей, нашли с помощью представителей сельских и поселковых советов», - рассказали в ОВА.



На Старобельщине, по данным администрации, российские оккупанты формируют маневровый фонд, заселяются захватчики при этом не только в пустые дома, но и в дома, где живут люди, выселяя жителей оккупированного региона.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что ночью российские войска атаковали ракетами Вольнянск. Под удар попало родильное отделение местной больницы.