Окупанти планують підняти вартість комунальних послуг на Луганщині

Російська окупаційна «влада» захопленої ними частини Луганської області планує підвищити тарифи на комунальні послуги. Про це повідомили у Луганській ОВА.

«Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10 % практично всіх послуг», – розповіли в адміністрації.

Також, за інформацією Луганської ОВА, у селах навколо окупованого Довжанська армія РФ мобілізувала на війну проти України практично всіх чоловіків віком до 60 років.



«Зокрема, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних рад», - розповіли в ОВА.



На Старобільщині, за даними адміністрації, російські окупанти формують маневровий фонд, заселяються загарбники при цьому не лише у порожні будинки, а й у будинки, де мешкають люди, виселяючи мешканців окупованого регіону.

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що вночі російські війська атакували ракетами Вільнянськ. Під удар потрапило пологове відділення місцевої лікарні.