Музейные коллекции Мариуполя не эвакуировали из-за недоразумений с местными властями - Ткаченко

Коллекции из мариупольских музеев не удалось спасти из-за отсутствия механизма превентивной эвакуации и недоразумения с местными властями. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью «Украинской правде».



«Ограбления произошли в тех городах, куда оккупанты попали в первый или второй дни, так сказать, после начала войны. Когда вывозить физически уже было невозможно, а у нас механизма превентивной эвакуации не существовало. Те попытки, которые я пытался делать 23 числа по Мариуполю, и это тоже часть вопроса, наткнулись на недоразумение местных властей, которые сказали, что не нужно сеять панику», - сказал министр.



Он не исключил, что Украина потеряла коллекцию мариупольского музея Куинджи, однако проверить это сейчас невозможно.



Из Мариуполя российские захватчики полностью вывезли все ценные экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея им. Куинджи. В частности, вывезены оригиналы картин Архипа Куинджи и Ивана Айвазовского.