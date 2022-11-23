Музейні колекції Маріуполя не евакуювали через непорозуміння з місцевою владою - Ткаченко

Колекції з маріупольських музеїв не вдалося врятувати через відсутність механізму превентивної евакуації та непорозуміння з місцевою владою. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю «Українській правді».



«Пограбування сталися у тих містах, куди окупанти потрапили у перший чи другий дні, так би мовити, після початку війни. Коли вивозити фізично було неможливо, а в нас механізму превентивної евакуації немає. Ті спроби, які я намагався робити 23 числа щодо Маріуполя, і це теж частина питання, натрапили на непорозуміння місцевої влади, яка сказала, що не потрібно сіяти паніку», - сказав міністр.



Він не виключив, що Україна втратила колекцію маріупольського музею Куїнджі, проте перевірити це зараз неможливо.



З Маріуполя російські загарбники повністю вивезли усі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїнджі. Зокрема, вивезено оригінали картин Архіпа Куїнджі та Івана Айвазовського.