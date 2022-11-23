В ОП показали, как сегодня проходил обмен пленными

Проведен очередной обмен пленными, в Украину возвращенны 36 людей – один гражданский и 35 военных. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Он отметил, что среди освобожденных – военные, защищавшие Мариуполь на «Азовстали», а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения.



«Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. У освобожденного гражданского, к сожалению, ампутированная нога. Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны», - написал Ермак.

В минобороны РФ заявили, что им удалось вернуть 35 российских военнослужащих, которым, якобы, в плену грозила смертельная опасность.

Ранее об обмене пленными сообщали в группировке «ДНР».