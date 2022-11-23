В ОП показали, як сьогодні відбувався обмін полоненими

Проведено черговий обмін полоненими, в Україну повернуто 36 людей – один цивільний та 35 військових. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Він зазначив, що серед звільнених з полону – військові, які захищали Маріуполь на «Азовсталі», а також нацгвардійці, які взяли в полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення.



«Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. У звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога. Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни», - написав Єрмак.

Міноборони РФ заявляє, що їм вдалося повернути 35 російських військовослужбовців, яким нібито в полоні загрожувала смертельна небезпека.

Раніше про обмін полоненими повідомляли угрупування «ДНР».