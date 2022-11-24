Российские силы обстреляли Бахмут, двое погибших

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя — в Бахмуте. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще трое гражданских получили ранения.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1223 мирных жителя. 2631 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.



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