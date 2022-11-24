Російські сили обстріляли Бахмут, двоє загиблих

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще троє цивільних зазнали поранень.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1223 мирних мешканці. 2631 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



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