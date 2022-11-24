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В Кривом Роге с обесточенных шахт подняли 653 горняка

24 ноября 2022, 09:15

В Кривом Роге с обесточенных шахт подняли 653 горняка

В Кривом Роге в Днепропетровской области почти до пяти часов утра продолжалась операция по поднятию шахтеров из обесточенных шахт, всех 653 горняков вывели на поверхность. Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, велись всю ночь и продолжаются сейчас работы по восстановлению энергоснабжения города, объекты критической инфраструктуры уже частично подключены.

Глава военной администрации проинформировал, что в Криворожском районе ночью обстрелов не было. В Никопольском районе ночью оккупанты обстреляли Марганец и Марганецкую общину. Потери среди населения не зафиксированы, последствия обстрелов уточняются.

В целом, по словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, на поверхность поднято почти 3000 шахтеров в Кривом Роге и Павлоградском районе, которые остались в шахтах из-за обесточивания.

23 ноября россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. В Кривом Роге ввели в действие план работы при полном отсутствии электроэнергии и начали спасательную операцию по поднятию горняков из шахт.

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