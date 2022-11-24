У Кривому Розі з знеструмлених шахт підняли 653 гірників

У Кривому Розі на Дніпропетровщині майже до п'ятої години ранку тривала операція з підняття шахтарів із знеструмлених шахт, усіх 653 гірників вивели на поверхню. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.



За його словами, з ночі ведуться роботи з відновлення енергопостачання міста, об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключені.



Голова військової адміністрації поінформував, що у Криворізькому районі вночі обстрілу не було. У Нікопольському районі вночі окупанти обстріляли Марганець та Марганецьку громаду. Втрати серед населення не зафіксовано, наслідки обстрілу уточнюються.



Загалом, за словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, на поверхню піднято майже 3000 шахтарів у Кривому Розі та Павлоградському районі, які залишилися у шахтах через знеструмлення.



23 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. У Кривому Розі ввели в дію план роботи за повної відсутності електроенергії та розпочали рятувальну операцію з підняття гірників із шахт.