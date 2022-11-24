В Донецке показали последствия ночных и утренних обстрелов

В оккупированном Донецке

Оккупированный Донецк ночью и утром попал под массированные обстрелы. Об этом сообщил глава «администрации» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



По его словам, под обстрелами находились Киевский, Ворошиловский и Куйбышевский районы. «Прилеты» зафиксированы в районе радиорынка «Маяк», улиц Федора Зайцева, Батищева и др. Повреждены многоэтажные и частные дома, админздания, автомобили на автостоянке.



Кроме того, жители Донецка утром сообщают о том, что во многих микрорайонах пропала мобильная связь «Феникс».



Последствия обстрелов публикуют Кулемзин, репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко и местные жители в Telegram.

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