У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів

24 листопада 2022, 09:22

У Донецьку показали наслідки нічних та ранкових обстрілів

В окупованому Донецьку В окупованому Донецьку

Окупований Донецьк уночі та вранці потрапив під масовані обстріли. Про це повідомив очільник «адміністрації» Донецька при угрупуванні «ДНР» Олексій Кулемзін.

За його словами, під обстрілами знаходилися Київський, Ворошиловський та Куйбишевський райони. «Прильоти» зафіксовано в районі радіоринку «Маяк», вулиць Федора Зайцева, Батищева тощо. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, адмінбудівлі, автомобілі на автостоянці.

Крім того, донеччани вранці повідомляють про те, що в багатьох мікрорайонах зник мобільний зв'язок «Фенікс».

Наслідки обстрілів публікують Кулемзін, репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко та місцеві жителі у Telegram.

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