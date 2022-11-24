В «Укрзализныце» рассказали о задержке поездов

«Укрзализныця» информирует о задержке 81 поезда. Некоторые отстают от графика на 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Утренний статус: не без труда, но железная дорога продолжает движение. По состоянию на 9:00 утра 95 наших поездов при всем продолжают движение», - говорится в сообщении.



По данным УЗ, из-за обесточивания большой части сети 81 из них имеет задержку более часа. Больше всего опаздывают следующие:



№711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);

№749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);

№17 Харьков-Ужгород (+11:04);

№119 Запорожье-Львов (+10:58);

№3 Запорожье-Ужгород (+10:17).



Перевозчик также объясняет, технически самые сложные задержки - это Интерсити+, отопление которых зависит от электросети.



«Экипируем термоодеялами, но все же - должны везти пассажиров комфортно и в тепле, поэтому сегодня 2 маршрута - на Краматорск (712) и на Днепр (732) - были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления», - отметили в сообщении.



Также на вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.



Вчера в Украине отменили движение ряда поездов после массированного удара оккупантов.