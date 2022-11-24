В «Укрзалізниці» розповіли про затримку поїздів

24 листопада 2022, 10:27

В «Укрзалізниці» розповіли про затримку поїздів

"Укрзалізниця" інформує про затримку 81 поїзда. Деякі відстають від графіка на 12 годин. Про це повідомляє прес-служба компанії.

 «Ранковий статус: не легко, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 ранку 95 наших поїздів при всьому продовжують рух», - йдеться у повідомленні.

 За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі 81 їх має затримку більше години. Найбільше запізнюються такі:

 №711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);
 №749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень +11:08);
 №17 Харків-Ужгород (+11:04);
 №119 Запоріжжя-Львів (+10:58);
 №3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).

 Перевізник також пояснює, технічно найскладніші затримки – це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі.

 «Екіпіруємо термоковдрами, але все ж таки - повинні везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) і на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого прямування з автономними системами опалення», - зазначили у повідомленні.

 Також на вокзалах розгорнуто хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.

 Вчора в Україні скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів.

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