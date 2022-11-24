В «Укрзалізниці» розповіли про затримку поїздів

"Укрзалізниця" інформує про затримку 81 поїзда. Деякі відстають від графіка на 12 годин. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Ранковий статус: не легко, але залізниця продовжує рух. Станом на 9:00 ранку 95 наших поїздів при всьому продовжують рух», - йдеться у повідомленні.



За даними УЗ, через знеструмлення великої частини мережі 81 їх має затримку більше години. Найбільше запізнюються такі:



№711 Краматорськ-Київ (затримка +12 год. 51 хв.);

№749 Київ-Ужгород із групою вагонів Київ-Відень +11:08);

№17 Харків-Ужгород (+11:04);

№119 Запоріжжя-Львів (+10:58);

№3 Запоріжжя-Ужгород (+10:17).



Перевізник також пояснює, технічно найскладніші затримки – це Інтерсіті+, опалення яких залежить від електромережі.



«Екіпіруємо термоковдрами, але все ж таки - повинні везти пасажирів комфортно і в теплі, тому сьогодні 2 маршрути - на Краматорськ (712) і на Дніпро (732) - були підхоплені потягами далекого прямування з автономними системами опалення», - зазначили у повідомленні.



Також на вокзалах розгорнуто хаби з чаєм, кавою, гарячим харчуванням, дитячими кімнатами, зонами підзарядки та відпочинку.



Вчора в Україні скасували рух низки поїздів після масованого удару окупантів.