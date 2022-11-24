В России заявили, что раздали 80 тысяч паспортов жителям оккупированных территорей

Россия раздала на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей более 80 тысяч своих паспортов. Об этом заявила начальница Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает ТАСС.



После аннексии Россией части украинских территорий председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что для получения российского гражданства жителям этих территорий нужно подать заявление и принести присягу гражданина России.



Он также пообещал этим людям гарантии в «осуществлении трудовой деятельности», признать документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медпомощи.