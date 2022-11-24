У Росії заявили, що роздали 80 тисяч паспортів мешканцям окупованих територій

24 листопада 2022, 11:16

У Росії заявили, що роздали 80 тисяч паспортів мешканцям окупованих територій

Росія роздала на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей понад 80 тисяч паспортів. Про це заявила начальниця Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, повідомляє ТАСС.

Після анексії Росією частини українських територій голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков заявив, що для отримання російського громадянства мешканцям цих територій потрібно подати заяву та скласти присягу громадянина Росії.

Він також пообіцяв цим людям гарантії у «здійсненні трудової діяльності», визнати документи про освіту, тих, які підтверджують громадянський стан, стаж трудової діяльності, право на отримання пенсій, соціальної та медичної допомоги.

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