Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в «подготовке теракта»

На два месяца, до 23 января, арестованы Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев

Лефортовский районный суд Москвы заключил трех граждан Украины под стражу по подозрению в «подготовке теракта». Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу суда.



На два месяца, до 23 января, арестованы Янина Акулова, Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев.



Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой), ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).



10 ноября сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении теракта на админобъекте в Екатеринбурге. Что это за объект, в ФСБ не уточнили. В ведомстве сообщили, что организатор теракта, 47-летний россиянин, хотел «посеять панические настроения» и дестабилизировать работу органов власти.



12 октября в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего мужчину по подозрению в подготовке взрыва здания военкомата. По данным УФСБ, он прибыл в Свердловскую область из Украины в 2014 году. Якобы его целью была «дестабилизация работы власти».