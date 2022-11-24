Суд у Москві заарештував трьох громадян України за підозрою у «підготовці теракту»

Лефортівський районний суд Москви ув'язнив трьох громадян України під варту за підозрою в «підготовці теракту». Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на прес-службу суду.



На два місяці, до 23 січня, заарештовано Яніну Акулову, Антона Жуковського та Дмитра Сєргєєва.



Їх звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 30 (приготування до злочину та замах на злочин) та п. «а» ч. 2 ст. 205 (терористичний акт, вчинений організованою групою), ч. 4 ст. 222 (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння зброї, основних частин вогнепальної зброї, боєприпасів, вчиненої організованою групою), ч. 4 ст. 222.1 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення, пересилання чи носіння вибухових речовин чи вибухових пристроїв).



10 листопада співробітники ФСБ відзвітували про запобігання теракту на адміноб'єкті в Єкатеринбурзі. Що це за об'єкт, у ФСБ не уточнили. У відомстві повідомили, що організатор теракту, 47-річний росіянин, хотів «посіяти панічні настрої» та дестабілізувати роботу органів влади.



12 жовтня у Нижньому Тагілі співробітники ФСБ затримали 59-річного чоловіка за підозрою у підготовці вибуху будівлі військкомату. За даними УФСБ, він прибув до Свердловської області з України у 2014 році. Начебто його метою була «дестабілізація роботи влади».