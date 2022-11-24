Оккупанты обстреляли девять населенных пунктов на Донетчине, есть погибшие

Донецкая область. Фото: полиции

На Донетчине российские силы за сутки обстреляли девять населенных пунктов. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Оккупанты атаковали Авдеевку, Краматорск, Бахмут, Красногоровку, Времовку, Петропавловку, Новоселовку, Каменку, Карловку. Повреждены семь жилых домов, автотранспорт, пекарня, складское помещение.



«Есть погибшие в результате артиллерийского обстрела Бахмута, повреждены два частных дома. За сутки оккупационные войска трижды обстреляли Авдеевку, попали в частные дома, есть травмированные. Работала артиллерия и по Красногоровке, ранено гражданское лицо», — уточнили в полиции.



Там добавили, что по фактам открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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