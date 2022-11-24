Окупанти обстріляли дев'ять населених пунктів на Донеччині, є загиблі

Донецька область. Фото: поліції

На Донеччині російські сили за добу обстріляли дев'ять населених пунктів. Серед цивільного населення є загиблі та поранені. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Окупанти атакували Авдіївку, Краматорськ, Бахмут, Красногорівку, Времівку, Петропавлівку, Новоселівку, Кам'янку, Карлівку. Пошкоджено сім житлових будинків, автотранспорт, пекарню, складське приміщення.



«Є загиблі через артилерійський обстріл Бахмута, пошкоджено два приватні будинки. За добу окупаційні війська тричі обстріляли Авдіївку, влучили у приватні будинки, є травмовані. Працювала артилерія й по Красногорівці, поранено цивільну особу», — уточнили в поліції.



Там додали, що за фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Дивіться також:



