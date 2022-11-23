ДТЭК: из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах ремонтные работы могут продолжаться дольше

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных ракетами российских террористов объектах в некоторых регионах из-за мороза и ледяного дождя могут продолжаться дольше обычного. Об этом сообщили в ДТЭК.



«Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше», - говорится в сообщении.



В ДТЭК подтвердили попадания по объектам энергетической инфраструктуры с последующими аварийными отключениями во всех регионах.