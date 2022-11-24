Запорожская АЭС начала получать электроэнергию на собственные нужды из сети

Запорожская АЭС подключена к украинской энергосети для получения электроэнергии на собственные нужды после обеспечения дизель-генераторами, готовятся к подключению блоки трех других украинских АЭС. Об этом сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в Telegram-канале.



По его словам, на энергоблоках Ровенской, Пивденноукраинской и Хмельницкой АЭС проводятся пусковые операции.



«В течение дня при готовности энергосистемы блоки этих станций будут подключены к электросети, поставки электроэнергии для нужд наших граждан и экономики страны будут возобновлены», – заверил Котин.



При этом он подчеркнул, что 23 ноября все энергоблоки АЭС были отключены от сети впервые за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики.



Вместе с тем Котин пояснил, что подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, а у персонала есть необходимый уровень квалификации и знаний для оперативного реагирования.



В то же время президент НАЭК подчеркнул, что при таких условиях существует реальная опасность ядерной и радиационной катастрофы, которую несут обстрелы всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими ракетами, и огромный риск поражения атомных станций.