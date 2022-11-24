Запорізька АЕС почала отримувати електроенергію на власні потреби з мережі

Запорізьку АЕС підключено до української енергомережі для отримання електроенергії на власні потреби після забезпечення дизель-генераторами, готуються до підключення блоки трьох інших українських АЕС. Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у Telegram-каналі.



За його словами, на енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції.



«Протягом дня за готовності енергосистеми блоки цих станцій будуть підключені до електромережі, постачання електроенергії для потреб наших громадян та економіки країни буде відновлено», – запевнив Котін.



При цьому він наголосив, що 23 листопада всі енергоблоки АЕС були відключені від мережі вперше за 40-річну історію української атомної енергетики.



Водночас Котін пояснив, що подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.



Президент НАЕК підкреслив, що за таких умов існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, яку несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, та величезний ризик ураження атомних станцій.