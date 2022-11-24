Обмен пленными: В Офисе президента рассказали, кого сегодня удалось вернуть

Обмен пленными. Фото: ОП

Проведен очередной обмен пленными, в Украину удалось вернуть 50 военных. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, десять бойцов ВСУ, шесть — ГПСУ, два из ТРО. Среди них два офицера и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и семь с острова Змеиный», — подчеркнул Ермак.



Он добавил, что продолжается работа над освобождением из плена всех украинцев.

В Минобороны РФ также сообщили об обмене. Отмечается, что сегодня в Россию вернулись 50 военнослужащих. В ведомстве уверяют, что в плену им «грозила смертельная опасность».



«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — уточнили в российском Минобороны.



Ранее об обмене пленными по формуле «50 на 50» сообщили в группировке «ДНР».