Обмін полоненими: В Офісі президента розповіли, кого сьогодні вдалося повернути

24 листопада 2022, 16:19

Обмін полоненими: В Офісі президента розповіли, кого сьогодні вдалося повернути

Обмін полоненими. Фото: ОП Обмін полоненими. Фото: ОП

Проведено черговий обмін полоненими, в Україну вдалося повернути 50 військових. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців із ВМС, десять бійців ЗСУ, шість — ДПСУ, два з ТРО. Серед них два офіцери та 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких було евакуйовано з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та семеро з острова Зміїний», — наголосив Єрмак.

Він додав, що продовжується робота над звільненням із полону всіх українців.

У Міноборони РФ також повідомили про обмін. Зазначається, що сьогодні в Росію повернулися 50 військовослужбовців. У відомстві запевняють, що у полоні їм «загрожувала смертельна небезпека».

«Літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії звільнених військовослужбовців буде доставлено до Москви для проходження лікування та реабілітації в медичних установах Міноборони Росії. Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога», — уточнили в російському Міноборони.

Раніше про обмін полоненими за формулою «50 на 50» повідомили в угрупуванні «ДНР».

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