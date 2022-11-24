Россияне 17 раз обстреляли Херсон, погиб гражданский

Из-за обстрелов Херсона росармией 24 ноября погиб один человек, один ранен. Об этом сообщила начальница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.



«Сегодня совершено 17 обстрелов, 1 человек погиб, 1 – ранен», - говорится в сообщении.



Как отметила Луговая, с 20 по 24 ноября оккупанты совершили 62 обстрела, число погибших составляет 8 человек, ранены 4 человека.



Она подчеркнула, что россияне обстреливают хаотично жилые дома, ситуация в городе очень напряженная. Луговая призвала горожан эвакуироваться – работает «горячая линия» для организации выезда граждан.



В Телеграмме городской совет обнародовал номера телефонов, за которыми можно обращаться по вопросам эвакуации: (050) 040 – 44 – 24; (098) 958 – 17 – 83; (098) 958 – 17-90.