Росіяни 17 разів обстріляли Херсон, загинув цивільний

Через обстріл Херсона росармією 24 листопада загинула одна людина, одна поранена. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.



«Сьогодні вчинено 17 обстрілів, 1 особа загинула, 1 – поранена», - йдеться у повідомленні.



Як зазначила Лугова, з 20 по 24 листопада окупанти здійснили 62 обстріли, кількість загиблих становить 8 осіб, поранено 4 особи.



Вона наголосила, що росіяни обстрілюють хаотично житлові будинки, ситуація у місті дуже напружена. Лугова закликала городян евакуюватись – працює «гаряча лінія» для організації виїзду громадян.



У Телеграмі міська рада оприлюднила номери телефонів, за якими можна звертатися з питань евакуації: (050) 040 – 44 – 24; (098) 958 - 17 - 83; (098) 958 - 17-90.