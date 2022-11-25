Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 70 снарядами

Российская армия ночью продолжила обстрелы Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины более 70 снарядами. По информации Резниченко, обошлось без жертв, а детали обстрелов уточняются.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.