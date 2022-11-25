Окупанти обстріляли Дніпропетровську область 70 снарядами

Російська армія вночі продовжила обстріл Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади понад 70 снарядами. За інформацією Резніченка, обійшлося без жертв, а деталі обстрілів уточнюються.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу через обстріл з боку російських сил загинули троє мирних жителів.