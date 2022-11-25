Российская армия усилила обстрелы Донецкой области

Правоохранители фиксируют последствия 30 ударов российской армии по Донбассу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



За минувшие сутки войска РФ ударили по 17 населенным пунктам региона. Обстреляны города Авдеевка, Бахмут, Угледар, Красногоровка, Славянск, Торецк, пгт Острое, Северное, Очеретино, Большая Новоселка, села Веселое, Александрополь, Каменка, Архангельское, Ласточкино, Карловка, Времовка.

Оккупанты атаковали Донецкую область из авиации, ракетных систем, «Градов», артиллерии. Разрушены и повреждены российскими захватчиками 11 жилых домов, больница, детский сад, отделение почты, всего – 15 гражданских объектов.

«В результате обстрелов ранены жители Угледара, Красногоровки и Бахмута, где пострадали и двое полицейских. Российские войска продолжают уничтожать Авдеевку, выдержавшую девять атак», - рассказали правоохранители.

Ракетами был обстрелян Торецк. Попали оккупанты в дошкольное учреждение и больницу, повредили не менее 5 домов.

Славянск и деоккупированное Дробышево были обстреляны с ЗРК «С-300». Повреждены дома и почтовое отделение, мирные жители не пострадали.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 75 человек, с начала обязательной эвакуации – более 31 098 человек, в том числе 4674 – дети, 1893 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.