Російська армія посилила обстріл Донецької області

Правоохоронці фіксують наслідки 30 ударів російської армії по Донбасу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні мешканці.



Минулої доби війська РФ вдарили по 17 населених пунктах регіону. Обстріляно міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Красногорівка, Слов’янськ, Торецьк, смт Гостре, Півчнічне, Очеретине, Велика Новосілка, села Веселе, Олександропіль, Кам’янка, Архангельське, Ласточкине, Карлівка, Времівка.

Окупанти атакували Донецьку область з авіації, ракетних систем, «Градів», артилерії. Зруйновано та пошкоджено російськими загарбниками 11 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, відділення пошти, всього – 15 цивільних об'єктів.

«Внаслідок обстрілів поранено жителів Вугледара, Красногорівки та Бахмута, де постраждали й двоє поліцейських. Російські війська продовжують знищувати Авдіївку, яка витримала дев’ять атак», - розповіли правоохоронці.

Ракетами був обстрілян Торецьк. Поцілили окупанти у дошкільний заклад та лікарню, пошкодили не менше 5 будинків.

Слов'янськ та деокуповане Дробишеве було обстріляно із ЗРК «С-300». Пошкоджено будинки та поштове відділення, мирні жителі не постраждали.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 75 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 31 098 осіб, у тому числі 4674 – дітей, 1893 – людей з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині області за минулу добу через обстріл з боку російських сил загинули троє мирних жителів.