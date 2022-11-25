Россия за девять месяцев нанесла экосистеме Украины не менее 34,6 млн евро ущерба

Оперативный штаб по фиксации экологических преступлений РФ против Украины за девять месяцев полномасштабного российского вторжения насчитал 34,6 млн евро убытков (1,38 млрд гривен), нанесенных окружающей среде страны. Об этом сообщил врио председателя Госэкоинспекции Украины Игорь Зубович, передает «Интерфакс-Украина».



«Всего за девять месяцев в соответствующий Единый реестр ущерба внесено 987 событий, повлекших ущерб окружающей среде Украины на общую сумму 1,38 млрд гривен, из которых 927 млрд гривен ущерба пришлось на загрязнение атмосферного воздуха, 443 млрд гривен – загрязнение земель и почв, и 15,7 млрд гривен – ущерб водным объектам», - говорится в сообщении.



При этом он уточнил, что рассчитанный ущерб не учитывает экологическую обстановку на оккупированных территориях, и может значительно вырасти после получения доступа к ним сотрудников инспекции.



«Мое видение: первыми на оккупированные территории должны входить ВСУ, потом ведется разминирование, и третьей на оккупированные территории заходит Госэкоинспекция и представители Штаба, чтобы зафиксировать и рассчитать весь ущерб экологии», - подчеркнул Зубович.



В свою очередь, главная координаторка Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ Елена Криворучкина уточнила, что организация создана 1 марта 2022 года на базе Госэкоинспекции. В Штаб входят представители Минприроды, Минреинтеграции, Минобороны, Специализированной экологической прокуратуры, СБУ и общественности. В его задачи входит фиксация экологических преступлений РФ, расчет экологического ущерба, а также ведение Единого реестра ущерба