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Росія за дев'ять місяців завдала екосистемі України не менше 34,6 млн євро збитків

25 листопада 2022, 15:29

Росія за дев'ять місяців завдала екосистемі України не менше 34,6 млн євро збитків

Оперативний штаб із фіксації екологічних злочинів РФ проти України за дев'ять місяців повномасштабного російського вторгнення нарахував 34,6 млн євро збитків (1,38 млрд гривень), завданих довкіллю країни. Про це повідомив сьогодні голова Держекоінспекції України Ігор Зубович, передає «Інтерфакс-Україна».

«Усього за дев'ять місяців до відповідного Єдиного реєстру збитків внесено 987 подій, що спричинили збитки навколишньому середовищу України на загальну суму 1,38 млрд гривень, з яких 927 млрд гривень збитків припало на забруднення атмосферного повітря, 443 млрд гривень – забруднення. 15,7 млрд гривень – збитки водним об'єктам», - йдеться у повідомленні.

При цьому він уточнив, що розраховані збитки не враховують екологічну обстановку на окупованих територіях, і можуть значно зрости після отримання доступу до них співробітників інспекції.

«Моє бачення: першими на окуповані території мають входити ЗСУ, потім ведеться розмінування, і третьою на окуповані території заходить Держекоінспекція та представники Штабу, щоб зафіксувати та розрахувати всю шкоду екології», - наголосив Зубович.

У свою чергу головна координаторка Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ Олена Криворучкіна уточнила, що організація створена 1 березня 2022 року на базі Держекоінспекції. До Штабу входять представники Мінприроди, Мінреінтеграції, Міноборони, Спеціалізованої екологічної прокуратури, СБУ та громадськості. До його завдань входить фіксація екологічних злочинів РФ, розрахунок екологічних збитків, а також ведення Єдиного реєстру збитків

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